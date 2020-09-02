حكومة المشيشي تؤدي اليمين.. وتتسلم المهمة الخميس

أدى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد بقصر الرئاسة بقرطاج.



وحضر مراسم أداء اليمين 28 وزيرا اختارهم المشيشي في تشكيلته الحكومية، وتتسلم الحكومة مهامها رسميا ابتداء من الغد.

وأداء اليمين هو شرط دستوري لتسلّم الحكومة مهامها وفق الفصل 89 من الدستور التونسي.

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وقد منح البرلمان التونسي الثقة لحكومة هشام المشيشي بأغلبية الأصوات، حيث حصل على موافقة 134 صوتا، مقابل معارضة 67 صوتا.

ويخلف هشام المشيشي حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال في يوليو/تموز الماضي، إثر تفجر قضية فساد تتعلق بالتربح المالي وتضارب المصالح.

وعارض حكومة المشيشي كل من الحزب الدستوري الحر (16مقعدا)، والتيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحركة الشعب القومية (18مقعدا).

في حين ساندها كل من حزب النهضة (54 مقعدا) ، وقلب تونس (26 مقعدا) ، وكتلة الإصلاح ( 15 مقعدا ) ، والكتلة الوطنية (10مقاعد) ،وتحيا تونس (11مقعدا)