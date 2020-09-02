اخبار العالم

بريطانيا تبدي قلقها من إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تبدي قلقها من إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

أعربت بريطانيا، الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء إطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال نائب المندوب البريطاني الدائم في الأمم المتحدة السفير جوناثان آلين ، خلال جلسة المجلس حول ليبيا: "قلقون من تقارير عن إطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة الليبية طرابلس".

Advertisements

وأضاف أن المظاهرات التي خرجت مؤخرًا في طرابلس دليل على نفاد صبر الشعب الليبي ورغبته في السلام.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس موخراً، انتشارا واسعا لسيارات ومدرعات عسكرية تابعة لمليشيات من مدينتي طرابلس ومصراتة وسط احتقان شديد بينهما، على إثر قرار إيقاف وزير داخلية الوفاق  فتحي باشا أغا عن العمل.

ورفضت مليشيات مدينة مصراتة الليبية قرار فايز السراج تحويل وزير داخليته فتحي باشا أغا -المنتمي لمصراتة- للتحقيق أمام المجلس الرئاسي وإيقافه عن العمل.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تبدي قلقها من إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا