بريطانيا تبدي قلقها من إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

أعربت بريطانيا، الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء إطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة الليبية طرابلس.



وقال نائب المندوب البريطاني الدائم في الأمم المتحدة السفير جوناثان آلين ، خلال جلسة المجلس حول ليبيا: "قلقون من تقارير عن إطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة الليبية طرابلس".

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وأضاف أن المظاهرات التي خرجت مؤخرًا في طرابلس دليل على نفاد صبر الشعب الليبي ورغبته في السلام.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس موخراً، انتشارا واسعا لسيارات ومدرعات عسكرية تابعة لمليشيات من مدينتي طرابلس ومصراتة وسط احتقان شديد بينهما، على إثر قرار إيقاف وزير داخلية الوفاق فتحي باشا أغا عن العمل.

ورفضت مليشيات مدينة مصراتة الليبية قرار فايز السراج تحويل وزير داخليته فتحي باشا أغا -المنتمي لمصراتة- للتحقيق أمام المجلس الرئاسي وإيقافه عن العمل.