شكرا لقرائتكم خبر رئيس العراق: لن نحول بلادنا إلى ساحة للصراع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس العراقي برهم صالح أمس أن بلاده ما زالت بحاجة للدعم من أجل مواجهة الإرهاب والتطرف.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر بغداد «نثمن دور فرنسا في العراق في مواجهة الإرهاب والتطرف».

وأضاف «لا يزال أمامنا تحديات، ونحن بحاجة إلى دعم الأصدقاء لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب».

وأوضح أن العراق يتطلع للقيام بدور محوري، مشددا على ضرورة أن تكون المنطقة في حالة أمن واستقرار من خلال تعزيز دور العراق.

وقال «لا نريد أن يكون العراق ساحة للصراع بل يجب احترام سيادة العراق وعدم التدخل بشؤونه الداخلية».

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بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن «العراق يمر بمرحلة تحديات بسبب الحرب والإرهاب، وإن العراق اليوم في مرحلة مفصلية»، لافتا إلى أن الحرب ضد داعش لم تنته وما زالت مستمرة، وأن مقاتلي داعش لا يزالون في المنطقة.

وأضاف أن العراق يواجه التدخلات الخارجية التي من شأنها إضعاف الحكومة والدولة العراقية، مؤكدا دعم بلاده الكامل لتعزيز الدولة العراقية بجميع مكوناتها.

وقال ماكرون إن «فرنسا إلى جانب العراق لأن من مصلحة المجتمع الدولي دعم العراق»، مشيرا إلى أن العراق يمتلك إرادة إصلاحية واضحة وفرنسا داعمة للعراق.

ووصل الرئيس الفرنسي صباح أمس إلى بغداد في زيارة للعراق تركز على بدء مبادرة جديدة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.