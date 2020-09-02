شكرا لقرائتكم خبر أمريكا ترفع حظر الأسلحة عن قبرص وترعب تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس «جمهورية قبرص شريك رئيسي في شرق البحر المتوسط. ويسعدني أن أعلن أننا نعمل على تعميق تعاوننا الأمني».
وصوت الكونجرس العام الماضي على رفع الحظر، الذي تم فرضه لأول مرة في عام 1987، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كانت أخرت تنفيذ قرار الكونجرس.
وفي رد فعل تركيا، قال نائب الرئيس فؤاد أوقطاي أمس إن قرار الولايات المتحدة رفع حظر السلاح عن قبرص من شأنه «زيادة خطر حدوث اشتباك في المنطقة».
وفي تغريدة على موقع تويتر، وصف أوقطاي القرار الأمريكي بأنه «تكرار للأخطاء التي ارتكبتها أوروبا في الجزيرة».
يشار إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل ذو أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا ترفع حظر الأسلحة عن قبرص وترعب تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.