أمريكا ترفع حظر الأسلحة عن قبرص وترعب تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيبت تركيا بالرعب في أعقاب قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالسماح ببيع أسلحة دفاعية غير فتاكة إلى قبرص، وإنهاء حظر أسلحة استمر لعقود على الجزء ذي الأغلبية اليونانية من الجزيرة المقسمة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس «جمهورية قبرص شريك رئيسي في شرق البحر المتوسط. ويسعدني أن أعلن أننا نعمل على تعميق تعاوننا الأمني».

وصوت الكونجرس العام الماضي على رفع الحظر، الذي تم فرضه لأول مرة في عام 1987، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كانت أخرت تنفيذ قرار الكونجرس.

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وفي رد فعل تركيا، قال نائب الرئيس فؤاد أوقطاي أمس إن قرار الولايات المتحدة رفع حظر السلاح عن قبرص من شأنه «زيادة خطر حدوث اشتباك في المنطقة».

وفي تغريدة على موقع تويتر، وصف أوقطاي القرار الأمريكي بأنه «تكرار للأخطاء التي ارتكبتها أوروبا في الجزيرة».

يشار إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل ذو أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة.