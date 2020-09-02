النمسا ترصد أنشطة تجسس تركية

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وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر في فيينا أمس الأول إن «التحقيقات كشفت أن الاستخبارات التركية جندت شخصا واحدا للتجسس على الأشخاص من ذوي الأصول التركية في النمسا، وقد اعترف بذلك»، وقال الوزير إنه سيتم التحقيق في هذه المزاعم بشكل مستفيض.
وتوترت العلاقات بين النمسا وتركيا بسبب مساعي المستشار النمساوي المحافظ زباستيان كورتس إلى عرقلة محاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والحد من نفوذ أنقرة على الجالية التركية الكبيرة في النمسا.
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