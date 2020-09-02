معدل ساعات المغاربة أمام القنوات الوطنية يستقر في 3 ساعات و40 دقيقة

قضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الماضي، معدل 3 ساعات، و40 دقيقة في مشاهدة القنوات المغربية، يوميا، طبقا لما أعلنه مركز القياس” سيوميد”، اليوم الأربعاء.
وانطلاقا من أرقام “سيوميد” فإن معدل الساعات، التي قضاها المشاهد المغربي أمام القنوات الوطنية، في الأسبوع الممتد من 26 غشت إلى 1 شتنبر، شهد استقرار مقارنة مع الأسبوع، الذي سبقه، والممتد من 19 إلى 26 غشت الماضي.
وحافظ المسلسل التركي “الوعد” على المرتبة الأولى في قائمة البرامج الأكثر مشاهدة، بمعدل مشاهدات بلغ في إحدى الحلقات 5.57 مليون مشاهد.
وتخص أرقام سيوميد 8 قنوات وطنية: الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والألمازيغية، والسادسة.
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