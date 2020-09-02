حزب الاستقلال: الحكومة لا تتوفر على أية رؤية للتعاطي مع تداعيات الجائحة

اتهم حزب الاستقلال الحكومة “بعدم توفرها على أية رؤية استشرافية للتعاطي مع تداعيات جائحة كورونا”، ما تسبب، بحسب الحزب ” في إهدار منسوب الثقة، الذي تحقق لدى المواطنات، والمواطنين في بداية الجائحة” .

وسجل حزب الاستقلال ما أسماه “إخفاق المطرد للحكومة في تدبير جائحة كورونا، وانعكاساتها في مختلف المجالات المتضررة، على الرغم من الإمكانيات المهمة، التي رصدتها الدولة لحماية المواطنات والمواطنين، وإنقاذ الاقتصاد”.

وأوضح حزب الاستقلال، في بلاغ له، أصدره اليوم الأربعاء، بعد اجتماع الحزب، عن بعد، مساء أمس الثلاثاء، أن “الحكومة أبانت عن ضعف متفاقم في الحكامة، يتسم بمركزية مفرطة في اتخاذ القرارات، وبشكل أحادي، وقطاعي يفتقد إلى المنظور الشمولي، والارتجالية في التدبير، وغياب التخطيط، والاستباقية، والمعالجة العشوائية، والمتأخرة للمشاكل، التي تستلزم التدخل الفوري”.

كما عبر الحزب عن استغرابه مما أسماه “تنصل الحكومة من مسؤولياتها السياسية، والأخلاقية، وكذا من الالتزامات، التي سبق لها التعبير عنها، وعدم استغلال فترة الحجر الصحي، والإمكانيات، التي وفرها صندوق مواجهة الكوفيد، في تجهيز المستشفيات بالمعدات والآليات الطبية الضرورية، وتوفير بنيات الاستقبال اللائقة للمصابين، وكذلك الحرص على التوزيع العادل للقدرات الصحية والطبية على المستوى الجغرافي..”.

إلى ذلك، عبر حزب الاستقلال عن استيائه من ” تدبير الحكومة لقطاع التعليم، والاستفراد بالقرار، وعدم إشراك النقابات التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والهيئة البيداغوجية، والصحية على المستوى الجهوي، والترابي، في الإعداد الجيد للدخول المدرسي والجامعي، وصياغة رؤية مشتركة واضحة في شأن الموسم المدرسي في ظل جائحة كورونا..”.

