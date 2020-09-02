كورونا سبتة.. الحالات النشطة تتجاوز 100 حالة

تجاوزت حالات كورونا النشطة، اليوم الأربعاء، في سبتة المحتلة، 100 حالة، بعد تسجيل 8 حالات إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.
وكشف موقع “إلفارو” المحلي أن 97 حالة تتلقى العلاج في المنزل، وفق البروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة، و4 حالات ترقد في المستشفى الجامعي في المدينة المحتلة، بعد ظهور حالات الإصابة عليها، بينها حالة واحدة في قسم الإنعاش.
وأضاف الموقع ذاته أن الوفيات استقرت في 5 حالات، منذ بداية الجائحة في الثغر المحتل.
وأوصى المصدر نفسه بضرورة اتباع السكان للاجراءات الصحية، من أجل تجنب انتشار العدوى، من قبيل غسل اليدين مرات كثيرة بالماء، والصابون، أو بمحلول كحولي، وتغطية الفم عند السعال، واستعمال منديل ورقي.
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