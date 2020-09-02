بعد فيروز.. الرئيس الفرنسي يلتقي ماجدة الرومي – صورة

التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، مساء أمس الثلاثاء، في قصر الصنوبر في لبنان.

ونقلت مصادر إعلامية لبنانية أن النجمة ماجدة الرومي حضرت إلى قصر الصنوبر، برفقة شقيقها، حاملة معها باقة ورد كبيرة.

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وكان كامرون قد التقى، مساء أول أمس الاثنين، الفنانة اللبنانية، فيروز، ووشحها بوسام جوقة الشرف، أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وفي نهاية اللقاء أهدته في المقابل لوحة فنية عبارة عن مجسم خشب من الأرز، محفور عليه اسمه.

واختار الرئيس الفرنسي لقاء رمزين فنيين من رموز لبنان، في زيارته الثانية إلى بيروت، في أقل من شهر، بعد الأولى، التي أعقبت كارثة انفجار مرفأ بيروت، الذي حول العاصمة اللبنانية إلى مدينة منكوبة.

وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى العراق، وفق ما أفادت وسائل إعلام عراقية.