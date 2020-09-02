إصابة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسيّ لكرة القدم، البرازيلي نيمار، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما أُعلن اليوم الأربعاء. يتبع...

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