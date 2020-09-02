حماس تنفي علاقتها بأشخاص حجز الاحتلال أموالهم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفت حركة حماس علاقتها بأشخاص أو جهات، قال بيان صادر عن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إنه تم الحجز على أموال وممتلكات خاصة بها.
وقال البيان إن غانتس وقع على 4 أوامر حجز أموال بادعاء علاقة أصحابها مع حماس. وبحسب البيان فإنه تم حجز مبلغ 900 ألف دولار من شركة الصرافة "أسماء البشيتي" بادعاء "نشاطها لصالح حماس".
كذلك وقع غانتس على أمر لتقييد نقل أملاك وأموال إلى عضوي إدارة المنظمة النشطة في بريطانيا "آي فلسطين"، رامي عبدو وخالد طرعاني، وضد مدير عام المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، محمود الحنفي.
وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، لوكالة الأناضول إن "أكاذيب الاحتلال بتبعية هذه الجهات للحركة، تأتي لتضليل الرأي العام".
وأضاف قاسم أن "الاحتلال كعادته يستخدم الأكاذيب، لتبرير كل أشكال عدوانه على أبناء شعبنا الفلسطيني".
وتابع أن "عجز الاحتلال على مواجهة شعبنا ومقاومته، جعله يلجأ لخطوات استعراضية مبنية على أكاذيب وفبركات".
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