شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: المعارض الروسي "نافالني" تسمم بغاز " نوفيتشوك " والان نبدء بالتفاصيل
ويرقد نافالني (44 عاما) حاليا في غيبوبة في مستشفى ببرلين.
وأضاف زايبرت في بيان بالبريد الإلكتروني إن اختبارات السموم التي أجريت على عينات من دم نافالني في أحد مختبرات الجيش الألماني كشفت عن "دليل دامغ" على أن أبرز معارض روسي تعرض للتسميم بمادة نوفيتشوك.
وتابع زايبرت قائلا "ستبلغ الحكومة الاتحادية شركاءها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بنتائج التحقيق... ستبحث الحكومة ردا مشتركا مناسبا مع الشركاء في ضوء الرد الروسي".
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدث باسم الكرملين قوله إن ألمانيا لم تبلغ روسيا مباشرة بنتائجها التي تفيد بتعرض نافالني للتسميم بنوفيتشوك. ومادة نوفيتشوك هي مجموعة من غازات الأعصاب طورها الجيش السوفيتي في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
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