شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات أكثر من 700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء في أعلى زيادة يومية منذ ما يزيد على ثلاثة شهور.

وذكرت وزارة الصحة على تويتر أنه تم رصد 735 إصابة جديدة وثلاث وفيات بمرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مقارنة مع 574 إصابة جديدة دون تسجيل وفيات في اليوم السابق.

ومعدل الإصابات الجديدة هذا هو الأعلى منذ تسجيل 883 حالة في 27 مايو أيار. وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في الإمارات حتى الآن 71540 و387 وفاة.

ولم تفصح الحكومة عن مناطق تسجيل الإصابات أو الوفيات في الإمارات السبع. ويُقدر عدد سكان الإمارات بنحو عشرة ملايين نسمة معظمهم من الأجانب.

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ورفعت الحكومة في 24 يونيو حظر تجول كان مفروضا في أنحاء البلاد للحد من تفشي الفيروس وأعادت فتح دبي أمام الزائرين الأجانب في السابع من يوليو.

وقال مسؤول حكومي الشهر الماضي إن من الممكن إعادة فرض حظر التجول إذا زاد عدد الإصابات.

وحذرت وزارة الصحة في أغسطس آب من احتمال ارتفاع معدل الإصابات.