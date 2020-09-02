شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يتراجع عن قرار تخفيف "قيود كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جونسون كان يعمل على عودة البريطانيين للعمل في المكاتب واستئناف الدراسة، كما أن فريقه قرر تخفيف القيود المفروضة في بعض المناطق بشمال غرب انجلترا.
ولكن سياسيين محليين، ومنهم اندي بورهام، عمدة منطقة مانشستر الكبرى، أدانوا هذه الخطة، وحذروا من إمكانية ارتفاع حالات الاصابة مجددا.
وبعد خمس ساعات من تدخل بورهام، أعلن وزير الصحة مات هانكوك أنه سوف يتم إلغاء الخطة.
وقال في رسالة إلكترونية اليوم الأربعاء" عقب حدوث تغير كبير في مستوى معدلات العدوى خلال الأيام القليلة الماضية، تم اتخاذ قرار بإبقاء نفس القيود في منطقتي بولتون وترافورد ".
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