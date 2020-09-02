بالصور.. المباشرة بتحويل مكب للنفايات الى متنزه في بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن المباشرة بتحويل مكب للنفايات الى متنزه شمالي العاصمة.



وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة بلدية الاعظمية باشرت بتأهيل وتطوير متنزه جسر الائمة ضمن منطقة الاعظمية والمحاذي لجسر الائمة شمال العاصمة ليكون متنفساً للعوائل وسكان المنطقة بعد قيام ضعاف النفوس بتحويل الارض الى مكتب للأنقاض والنفايات".

وأضاف البيان أن "ملاكات الدائرة البلدية باشرت برفع الانقاض والنفايات والكتل الكونكريتية وتسييج الارض وفرشها بالتربة النهرية استعداداً لزراعتها بالاشجار والنباتات خلال الايام القليلة المقبلة ليكون متنفساً لخدمة اهالي مدينة الاعظمية".