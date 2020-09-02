

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في العالم ليصل إجماليها إلى أكثر من 25.75 مليونا اليوم الأربعاء. ونجحت دول مثل تايلند وتايوان في عدم تسجيل أي إصابات جديدة خلال 100 يوم. وتجاوزت الإصابات في الولايات المتحدة عتبة 6 ملايين مصاب، واقتربت في البرازيل والهند من حاجز 4 ملايين حالة لكل منهما.



من جانبها تعتزم الأمم المتحدة عقد قمة نهاية الشهر الحالي بشأن التغييرات الواجب إدخالها على النظام العالمي، على ضوء المخاطر التي كشفت عنها تداعيات هذه الجائحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. حصيلة جديدة لإصابات كورونا حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.