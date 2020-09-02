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قفزة كبيرة بإصابات كورونا في دولة خليجية وتراجع طفيف في أخرى

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ذكرت وزارة الصحة الإماراتية أنه تم رصد 735 إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة مع 574 إصابة أمس، في أعلى زيادة يومية منذ 27 مايو عندما تم تسجيل 883 حالة.
وبذلك بلغ إجمالي الإصابات في الإمارات حتى الآن 71540، منها 387 وفاة، بعد تسجيل 3 حالات جديدة خلال اليوم الماضي، فيما زاد عدد المتعافين بـ538 خلال أمس ووصل إلى 62029.

وزاد معدل الإصابات الجديدة خلال الأسابيع الماضية في الدولة الخليجية التي شهدت اتجاها نزوليا عاما في الإصابات بشكل عام منذ ذروة الإصابات اليومية في مايو، وذلك بعد أن رفعت الحكومة في 24 يونيو حظر تجول كان مفروضا في أنحاء البلاد للحد من تفشي الفيروس وأعادت فتح دبي أمام الزائرين الأجانب في 7 يوليو.


وفي الكويت تم تسجيل اليوم 667 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بالفيروس مقارنة مع 702 إصابة و3 وفيات أمس، ما رفع الحصيلة إلى 86478 إصابة و535 وفاة.

وتماثل للشفاء 552 مريضا خلال اليوم الماضي ليصبح مجموعهم 78209 مع بقاء 7734 حالة نشطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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