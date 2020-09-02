قفزة كبيرة بإصابات كورونا في دولة خليجية وتراجع طفيف في أخرى

ذكرت وزارة الصحة الإماراتية أنه تم رصد 735 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة مع 574 إصابة أمس، في أعلى زيادة يومية منذ 27 مايو عندما تم تسجيل 883 حالة.
وزاد معدل الإصابات الجديدة خلال الأسابيع الماضية في الدولة الخليجية التي شهدت اتجاها نزوليا عاما في الإصابات بشكل عام منذ ذروة الإصابات اليومية في مايو، وذلك بعد أن رفعت الحكومة في 24 يونيو حظر تجول كان مفروضا في أنحاء البلاد للحد من تفشي الفيروس وأعادت فتح دبي أمام الزائرين الأجانب في 7 يوليو.
وفي الكويت تم تسجيل اليوم 667 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بالفيروس مقارنة مع 702 إصابة و3 وفيات أمس، ما رفع الحصيلة إلى 86478 إصابة و535 وفاة.
وتماثل للشفاء 552 مريضا خلال اليوم الماضي ليصبح مجموعهم 78209 مع بقاء 7734 حالة نشطة.
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