فيروس كورونا يضرب لاعبًا جديدًا من ريال مدريد

2020-09-02 | 17:15
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وأفادت الشبكة الشهيرة أن حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلجيكا، تيبوا كورتوا، مصُاب بفيروس كورونا بعد عودته إلى بلاده عقب انتهاء إجازته الصيفية.
وتم استدعاء كورتوا لمنتخب بلجيكا من أجل الانضمام لمعسكر شهر سبتمبر الجاري استعدادًا لخوض مباريات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.
وخضع حارس ريال مدريد قبل الانضمام للتدريبات إلى اختبارات فيروس كورونا، وأظهرت النتائج إيجابية عينته، وسيتعين عليه العزل المنزلي وعدم المشاركة في معسكر بلجيكا الحالي مع المدرب روبرتو مارتينيز.
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