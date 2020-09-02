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فيروس كورونا يضرب لاعبًا جديدًا من ريال مدريد

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2020-09-02 | 17:15

فيروس كورونا يضرب لاعبًا جديدًا من ريال مدريد

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كشفت شبكة "كواترو" الإسبانية عن إصابة جديدة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بفيروس المستجد، كوفيد 19.
وكان ريال مدريد قد أعلن قبل أسبوعين عن إصابة مهاجمه، ماريانو دياز بالفيروس وعزله في منزله لحين تعافيه من الإصابة وهو ما أبعده عن فترة الإعداد الحالية تحت قيادة زين الدين زيدان.

وأفادت الشبكة الشهيرة أن حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلجيكا، تيبوا كورتوا، مصُاب بفيروس كورونا بعد عودته إلى بلاده عقب انتهاء إجازته الصيفية.

وتم استدعاء كورتوا لمنتخب بلجيكا من أجل الانضمام لمعسكر شهر سبتمبر الجاري استعدادًا لخوض مباريات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وخضع حارس ريال مدريد قبل الانضمام للتدريبات إلى اختبارات فيروس كورونا، وأظهرت النتائج إيجابية عينته، وسيتعين عليه العزل المنزلي وعدم المشاركة في معسكر بلجيكا الحالي مع المدرب روبرتو مارتينيز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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