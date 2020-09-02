المنافذ تعلن اخلاء حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة في ميناء ام قصر

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن اخلاء حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة في ميناء ام قصر الاوسط.
وذكرت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "كوادرها في منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة وبالتعاون المشترك مع مركز كمرك المنفذ قامت باخلاء حاويات وباليت برميل عدد(9) بداخلها مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط ترافقها قوة حماية من القوة الساندة للمنافذ والتابعة لقيادة قوات القوة البحرية لنقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشأت الحكومية" .
واضافت انه "تم إنجاز إجراءاتها الكمركية وفق الضوابط والتعليمات النافذة وتنظيم محضر اخلاء أصولي من قبل مديرية منفذ أم قصر الاوسط/ هيأة المنافذ الحدودية والجهات الأمنية والدوائر العاملة في المنفذ الحدودي".
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