العمل: هيئة ذوي الإعاقة توقف تغيير المعين المتفرغ إلى إشعار آخر

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاربعاء، ايقاف ترويج معاملات المعين المتفرغ المسجلين لدى هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة الى اشعار آخر.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 ان "هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عقدت اجتماعاً ترأسه رئيس الهيئة عصام عبداللطيف التميمي وحضره النائب الإداري، وأقسام تكنولوجيا المعلومات، والصندوق، والتدقيق، ومصرف الرافدين".

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واوضحت ان "الاجتماع انتج عنه ايقاف ترويج معاملات تغيير المعين ابتداء من ٣-٩-٢٠٢٠ إلى اشعار آخر ليتسنى للاقسام المعنية العمل بانسيابية وسهولة وبالأخص للذين لم تطلق رواتبهم في الدفعتين الأخيرتين لأسباب تتعلق بتغيير المعين او اي سبب فني اخر".

واكد التميمي بحسب البيان أن "الهيئة تسعى جاهدة لحصول الأشخاص ذوي الاعاقة على مستحقاتهم تحت مظلة القانون وفي نفس الوقت المحافظة على المال العام بالنسبة إلى المستفيدين المتوقفة رواتبهم من مزدوجي الرواتب، إذ سوف يتم اكمال إجراءات إيقاف الرواتب ومن ثم استئناف انجاز معاملات تغيير المعين بعد الإعلان عن ذلك وتثبيت تاريخ المراجعة".