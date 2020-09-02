مصرف التنمية يشدد على ضرورة رعاية البنوك المركزية للمصارف من خلال زيادة السيولة

شدد رئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي/ عضو مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية زياد خلف عبد، الاربعاء، على ضرورة رعاية البنوك المركزية للمصارف من خلال توفير المزيد من السيولة النقدية.

وقال عبد في كلمة له خلال المؤتمر الافتراضي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية، وتلقت الخليج 365، نسخة منه انه "يجب رعاية البنوك المركزية للمصارف من خلال توفير المزيد من السيولة النقدية لكي تتمكن من النهوض بالواقع المصرفي وتقديم أفضل الخدمات للزبائن والتشجيع على تأسيس صناديق جماعية مشتركة والتقليل من المتطلبات الإدارية والرقابية للمصارف".

واكد عبد "حرص مصرف التنمية الدولي للحفاظ على رأس المال والسيولة أكثر مما كان في السابق"، مشيرا الى ان "المصرف اثبت انه لديه صلابة وتحمل أكثر من ذي قبل لمتقلبات السوق وتداعياته المختلفة والخسائر المتوقعة والتعثر في الائتمان الممنوح".

واضاف ان "دعم البنوك المركزية في توفير السيولة النقدية ساهم بشكل كبير في التخفيف من مخاطر التمويل مما جعل البنوك في وضع أفضل من ذي قبل منذ بداية الأزمة"، داعيا "المشرعين وإدارات البنوك المركزية الى أن تولي اهتماما أكبر بالمصارف لكي لاتقع في المزيد من الأزمات والمشاكل".

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وتناول رئيس مجلس ادارة مصرف التنمية في كلمته جملة من التحليلات العملية والاقتصادية وأهم التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا والتاثيرات الاقتصادية المترتبة عليها في عموم الأسواق المالية، مما يولد تراجعا كبيرا في النمو الاقتصادي.

وانعقد المؤتمر يومي امس واليوم، حيث تم بحث سبل دعم البنوك المركزية لأسواق رأس المال في ظل جائحة كورونا.

وشارك في المؤتمر أسواق البورصات العربية والأوروبية، المصارف، البنوك المركزية العربية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة عربية وأوروبية مع مشاركة مسؤولين كبار في المصارف المركزية ورؤساء البورصات العربية وهيئات أسواق رأس المال العربية والدولية ونخبة من صناع القرار وكبار القيادات المصرفية والمالية ومحافظي البنوك المركزية العربية.