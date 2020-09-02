الموقف الوبائي لكورونا بكردستان

أعلنت وزراة الصحة في إقليم كردستان، الاربعاء، تسجيل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و27 وفاة.
وقالت الصحة في بيان تابعته الخليج 365 نسخة منه، إن "الإصابات الجديدة توزعت في كل من، أربيل 164، السليمانية 97، كرميان 25، دهوك 268، حلبجة 25".
واضافت انه "تم تسجيل 449 حالة شفاء من فيروس كورونا، 278 منهم في أربيل، 36 في السليمانية، 32 في كرميان، 83 في دهوك، و20 في حلبجة".
واكدت ان "حالات الوفاة توزعت في كل من، أربيل 8، السليمانية 6، كرميان 1، رابرين 5، دهوك 7".
وبهذا يصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان، إلى 29926، شفي منهم 18969، وتوفي 1125.
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