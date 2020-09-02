إسرائيل: علاقاتنا مع الإمارات تجعل المنطقة أكثر أمانا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، الأربعاء، إن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل تعمل بالفعل على إحداث تغيير إيجابي في الشرق الأوسط بأكمله وتجعله أكثر أمانا وازدهارا.



وأضاف، في تصريح تلقته ”الخليج 365”: "أشكر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على قراره الشجاع لقيادة التغيير الاستراتيجي والاقتصادي والأمني في جميع أنحاء المنطقة".

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "كما أشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده لدفع خطته للسلام والازدهار في الشرق الأوسط".

وأشار أشكنازي إلى أن "فتح الأجواء أمام الرحلات الجوية من إسرائيل شرقا إلى أبوظبي هو أول لبنة لتقدم المحادثات واتفاقية السلام بيننا وبين الإمارات العربية المتحدة".

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وقال: "أعتقد أن اتفاقية السلام ستؤدي إلى الازدهار والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة والعلاقات الدبلوماسية الكاملة".

كما دعا أشكنازي إلى الانضمام إلى الجهود الأمريكية لإعادة فرض الحظر على إيران.

وقال: "أدعو جميع الدول للانضمام إلى الجهود الأمريكية لإعادة فرض الحظر على إيران من أجل منع سباق التسلح الإيراني وضمان الاستقرار في المنطقة".

وحطت في مطار أبوظبي الدولي، الإثنين الماضي، أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات، ترجمت أولى الخطوات على طريق تنفيذ معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، في الثالث عشر من الشهر الماضي، برعاية أمريكية، وسط إشادات عربية ودولية.

وحملت طائرة بوينج 737 التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، رمز "LY971" وهو مفتاح الاتصال الدولي للإمارات، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي مشترك يترأسه جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.