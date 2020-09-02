ممثل بريطانيا لدى مجلس الأمن: المظاهرات التي خرجت مؤخرًا في طرابلس دليل على نفاد صبر الشعب الليبي ورغبته في السلام المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/9/2 06:52 م بتوقيت أبوظبي
أعربت بريطانيا، الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء إطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال نائب المندوب البريطاني الدائم في الأمم المتحدة السفير جوناثان آلين ، خلال جلسة المجلس حول ليبيا: "قلقون من تقارير عن إطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة الليبية طرابلس".
وأضاف أن المظاهرات التي خرجت مؤخرًا في طرابلس دليل على نفاد صبر الشعب الليبي ورغبته في السلام.
وسبق ذلك أن حذرت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، من الوضع في العاصمة طرابلس.
وقالت إن" الوضع في طرابلس تحول إلى أزمة سياسية كبيرة عقب قرار إقالة وزير داخلية مليشيا الوفاق فتحي باشاأغا من منصبه.
وأكدت ويليامز أن الليبيين تظاهروا في طرابلس ضد الفساد ونقص الحاجات الأساسية، ودليل على نفاد صبر الشعب الليبي ورغبته في السلام، وتابعت "لا سبيل لتسوية الصراع الليبي إلا عبر الحوار والتوافق على إجراء انتخابات".
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس موخراً، انتشارا واسعا لسيارات ومدرعات عسكرية تابعة لمليشيات من مدينتي طرابلس ومصراتة وسط احتقان شديد بينهما، على إثر قرار إيقاف وزير داخلية الوفاق فتحي باشا أغا عن العمل.
ورفضت مليشيات مدينة مصراتة الليبية قرار فايز السراج تحويل وزير داخليته فتحي باشا أغا -المنتمي لمصراتة- للتحقيق أمام المجلس الرئاسي وإيقافه عن العمل.
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