المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة: الليبيون تظاهروا في طرابلس ضد الفساد وهناك أزمة كبرى المزيد

حذرت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، مساء الأربعاء، من الوضع في العاصمة طرابلس الذي تحول إلى أزمة سياسية كبيرة عقب قرار إقالة وزير داخلية حكومة الوفاق (غير دستورية) من منصبه.

وأكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، أن الليبيين تظاهروا في طرابلس ضد الفساد ونقص الحاجات الأساسية، ودليل على نفاد صبر الشعب الليبي ورغبته في السلام، وتابعت "لا سبيل لتسوية الصراع الليبي إلا عبر الحوار والتوافق على إجراء انتخابات".

وحاصر الصراع المحتدم بين فايز السراج وفتحي باشا أغا وزير الداخلية السابق العاصمة الليبية طرابلس بالمليشيات التي استعرضت قوتها بعدد كبير من المدرعات والسيارات المسلحة بحيث لا يكاد يخلو حي واحد من سيارات مسلحين من مختلف المدن.

Advertisements

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء السبت الماضي انتشارا واسعا لسيارات ومدرعات عسكرية تابعة لمليشيات من مدينتي طرابلس ومصراتة وسط احتقان شديد بينهما، على إثر قرار فايز السراج بإيقاف وزير داخليته فتحي باشا أغا عن العمل –الذي ينتمي للمدينة الأخيرة.

ورفضت مليشيات مدينة مصراتة الليبية قرار فايز السراج تحويل وزير داخليته فتحي باشا أغا -المنتمي لمصراتة- للتحقيق أمام المجلس الرئاسي وإيقافه عن العمل.

وفي الوقت نفسه احتفلت مليشيات تابعة للمجلس الرئاسي بقرار إيقاف باشا أغا عن العمل، وأطلقت الرصاص في الهواء بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.