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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. محافظ مصري يشيد بجودة الخدمات الطبية التي تقدما "طاقة نور" لمرضي العيون غير القادرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أشاد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بمصر بجودة الخدمات الطبية التي تقدمها قوافل مبادرة "طاقة نور" معرباً عن شكره لمؤسسة صناع الخير علي تنظيم سلسلة قوافل للكشف علي أمراض الشبكية داخل القري الأشد إحتياج وضمن مبادرة السيد الرئيس حياه كريمة.
جاء ذلك خلال تفقد محافظ سوهاج بمصر للقافلة الطبية التي نظمتها صناع الخير ضمن مبادرة طاقة نور بقرية بناويط مركز المراغة وأكد اللواء طارق الفقي خلال زيارته لقافلة صناع الخير علي دعم الجهاز التنفيذي بمحافظة سوهاج لجهود العمل الأهلي الجاد خدمه لشرائح غير القادرين وأن مؤسسة صناع الخير بما تقدمه من جُهد نموذج متميز لمنظمات العمل الأهلي المصرية.
من جانبه أكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير خلال عرضه لما تقدمه القافلة أن قافلة "طاقة نور" تقوم بالكشف علي الأهالي وتشخيص العمليات الجراحية المطلوبة تمهيداً لإجرائها في أقرب وقت ممكن وتقديم رسائل توعوية مبسطة لطرق الوقاية من الإصابة لأمراض العيون وبخاصة أمراض الشبكية كل ذلك بالمجان تماماً.
وأشار عبدالفتاح إلي أن صناع الخير ومن خلال مبادرة "طاقة نور" قامت بالكشف حتي الأن علي 1500 مواطن في 5 قري هي برخيل و علي بن ابي طالب و عنيبس و الشيخ رحومه وبناويط في 4 مراكز البلينا و جهينه الغربية و طهطا والمراغة وتم تشخيص إحتياج عدد 250 عملية عيون علي رأسها عمليات الشبكية وعمليات المياه البيضاء.
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