اخبار العالم

إصابة نيمار بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم إصابة بفيروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصيب نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت مصادر الأربعاء، وهو ما أظهرته نتيجة الفحص الذي خضع له مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان وصيف قد أعلن إصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بفيروس "كوفيد-19" دون تسميتهم. وأضافت المصادر أن اللاعبين الآخرين المصابين بالفيروس هما الأرجنتينيان أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس وهو ما كانت قد ذكرته صحيفة "ليكيب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة نيمار بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا