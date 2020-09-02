شكرا لقرائتكم إصابة نيمار بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصيب نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت مصادر الأربعاء، وهو ما أظهرته نتيجة الفحص الذي خضع له مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان وصيف دوري أبطال أوروبا قد أعلن إصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بفيروس "كوفيد-19" دون تسميتهم. وأضافت المصادر أن اللاعبين الآخرين المصابين بالفيروس هما الأرجنتينيان أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس وهو ما كانت قد ذكرته صحيفة "ليكيب".