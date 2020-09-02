شكرا لقرائتكم خبر عن شياطين الإرهاب يعترفون بأنهم أبناء مدرسة حسن البنا الإخوانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اعترافات تاريخية لجماعة الإخوان الإرهابية، خروج غالبية القيادات التنظيمية الإرهابية من رحم"الجماعة"، حيث انتهجوا الفكر الإرهابى من رسائل حسن البنا مؤسس الإخوان، وسيد قطب مُنظر الجماعة الإرهابية.

حال بحثك لأي سيرة ذاتية لشخص يدير تنظيما إرهابيا، ستجد فى أحد مراحل حياته انضمامه للإخوان، كما تجده يتباهى ويتفاخر بفكر سيد قطب، ويعتبر منتقدي التنظيم خارج دائرة الإسلام.. فى السطور التالية نرصد فيديوهات يعترف فيها قيادات إخوانية بأن رؤساء التنظيمات الإرهابية مروا على محطة الإخوان.

القرضاوى يعترف بانضمام زعيم داعش للإخوان

اعترف يوسف القرضاوى مٌنظر جماعة الإخوان الإرهابية أن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابى والذى قتل مؤخرا، كان عضوا بجماعة الإخوان خلال مرحلة شبابه، مما يعنى أنه كان متأثرا بأفكار يوسف القرضاوى.

أيمن الظواهرى: أسامة بن لادن كان إخوانيا

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بعد أيام من مقتل زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي، تم تداول فيديو لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى الحالى وهو يعترف بأن أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة كان عضوا بجماعة الإخوان، وأنه كان يؤكد مرارا وتكرارا بأنه – أى بن لادن- أنه انضم لجماعة الإخوان.

الإرهاب وحسن البنا واحد

وفى شهادة أبو محمد الجولانى زعيم جبهة النصرة، عبر فضائية الجزيرة، ال إنهم يأخذون نفس فكر حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، وأن حسن البنا نهل من نفس أفكارهم، واعتراف المذيع لمحسوب على الإخوان أحمد منصور بأن جبهة النصرة تأخذ من نفس أفكار الإخوان.

وخلال هذا اللقاء الشهير، أضاف أمير جبهة النصرة خلال استضافته بقناة الجزيرة القطرية، أن حسن البنا نهل من نفس المعين الذى ننهل منه، فيما قال له الإعلامى المحسوب على الإخوان أحمد منصور: "أنا فوجئت بعد الحلقة الأولى أنه لا يوجد فرق بين فكر الإخوان وفكر القاعدة".