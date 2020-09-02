الإمارات تُسجل 735 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة الإماراتية، أنه تم رصد 735 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة مع 574 إصابة أمس، في أعلى زيادة يومية منذ 27 مايو عندما تم تسجيل 883 حالة.
المتعافين بـ 538 خلال أمس ووصل إلى 62029.
وبذلك بلغ إجمالي الإصابات في الإمارات حتى الآن 71540، منها 387 وفاة، بعد تسجيل 3 حالات جديدة خلال اليوم الماضي، فيما زاد عدد
وزاد معدل الإصابات الجديدة خلال الأسابيع الماضية في الدولة الخليجية التي شهدت اتجاها نزوليا عاما في الإصابات بشكل عام منذ ذروة الإصابات اليومية في مايو، وذلك بعد أن رفعت الحكومة في 24 يونيو حظر تجول كان مفروضا فيأنحاء البلاد للحد من تفشي الفيروس وأعادت فتح دبي أمام الزائرين الأجانب في 7 يوليو.
وحذرت وزارة الصحة في أغسطس من احتمال ارتفاع معدل الإصابات، فيما قال مسؤول حكومي إنه من الممكن إعادة فرض حظر التجول إذا حدث ذلك.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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