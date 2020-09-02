العراق: تدمير وكر و3 أنفاق والعثور على عبوات ناسفة بكركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، تدمير وكر و3 أنفاق والعثور على عبوات ناسفة خلال عملية تفتيش بمحافظة كركوك.



وأوضحت الخلية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)

الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوة من اللواء 45 بالفرقة الحادية عشر في المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، عملية تفتيش في (وادي حشيشة).

وأكدت أن القوة تمكنت من تدمير وكر وثلاثة أنفاق، وعثرت على 4 عبوات ناسفة على شكل صفائح، وتم التعامل مع المواد المضبوطة.

