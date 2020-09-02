الصحة العالمية: لا يُوجد لقاح للوقاية من كورونا حتى الآن

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إنه ليس هناك لقاح حتى الآن يحمي من عدوى كورونا، مطالبة بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كاملة.



وأضافت الحجة، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية عقدته اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس -: "أنه يجب الحرص الشديد على الفئات الأكثر

عرضة للإصابة"، موضحة أن فيروس كورونا لا توجد دلائل علمية على قيامه بترك آثار نفسية.

وأوضحت أنه يجب إتباع الإرشادات والمعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل تخفيف الإجراءات الاحترازية في الدول وأهمها الانخفاض في عدد الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 50%

لمدة لا تقل عن 3 أسابيع.

وأشارت إلى أن المعايير التي يجب التأكد منها قبل تخفيف الإجراءات الاحترازية تتضمن مدى استعدادات المستشفيات لاستقبال المرضى، وكذلك القدرة المخبرية في تحديد الحالات والوصول إليها بدقة.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.