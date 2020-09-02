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الصين تنفي صحة تقرير البنتاجون حول مضاعفة ترسانتها النووية

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نفت الصين اليوم الأربعاء، صحة ما ورد بتقرير وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حول سعي الجيش الصيني لمضاعفة ترسانته من الرؤوس الحربية النووية إضافة إلى تطوير قدرات إطلاقها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن التقرير الأمريكي "مليء بالتحيز"، وإن بكين تعارض

ذلك بشدة، مشددة على التزام الصين بمسار التنمية السلمية، وإنها دائما تتبع سياسة دفاع وطني دفاعية في طبيعتها، وتحافظ على القوة النووية دائما عند أقل مستوى ضروري للأمن الوطني، وترسانتها ليست بنفس ضخامة الترسانة النووية للولايات المتحدة.
من جهتها، انتقدت وزارة الدفاع الوطني الصينية اليوم تقرير البنتاجون الأمريكي حول الجيش الصيني، معتبرة أنه يغذي نظرية "التهديد العسكري الصيني"، ويسيء تفسير السياسة الدفاعية الصينية واستراتيجيتها العسكرية، ما يحض على المواجهات والتوترات في مضيق تايوان.
وأضافت الوزارة أن تقرير عام 2020 حول التطورات العسكرية والأمنية التي تشمل جمهورية الصين الشعبية الذي أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية مليء بعقلية "الحرب الباردة" و"لعبة المحصلة الصفرية"، وإن الصين تعرب عن معارضتها الشديدة للتقرير.
 
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