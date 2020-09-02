بنظام فارس.. استعلم عن موعد العلاوة السنوية 1442

سيطر موعد صرف العلاوة السنوية 1442 على تفكير الموظفين العاملين بالقطاعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، والتي يمكن الاستعلام عليها عن طريق نظام فارس، ويكون ذلك بعد الانتهاء من سلم الرواتب، الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات البحث حول تفاصيل استخدام هذا النظام، مما جعله في صدارة محرك البحث جوجل.

الاستعلام عن العلاوة السنوية بنظام فارس

يستطيع المعلمين بالسعودية أن يستعلموا عن العلاوة السنوية الجديدة الخاصة بهم عن طريق نظام فارس مستخدمين الرقم القومي الخاص بهم ورقم الحساب،

كما يتمكنوا من خلال النظام معرفة قيمة العلاوة والموعد المخصص لصرفها، وذلك من خلال الخطوات التالية:

.الدخول على الموقع الرسمي لنظام فارس.

.كتابة رقم الهوية والرقم السري.

. اختيار الرواتب والبدلات.

.الدخول على التعريف بالراتب كشف العلاوة السنوية للعام الحالي.

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أما عن باقي الموظفين بالمملكة العربية السعودية، يستطيعوا الإطلاع على سلم الرواتب الخاص بهم، حتى يعرفوا موعد صرف العلاوة السنوية لعام 1442.

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موعد صرف العلاوة السنوية 1442

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أجرى عدة تعديلات جديدة على قانون الخدمة المدنية، وبناءًا عليه قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ببعض التعديلات مع زيادة الرواتب، وجاءت تلك التعديلات بتغيير موعد صرف العلاوة السنوية، والتي كانت تطبق في السابق مع بداية العام الهجري الجديد، لتتغير وتطبق مع بداية السنة المالية الجديدة.

وأثارت تلك تعديلات قانون الخدمة المدنية غضب أغلبية العاملين بالمملكة العربية السعودية، لأن بذلك ستتأخر صرف العلاوة عن الموعد المعتاد لهم، وسعوا جاهدين للعزوف عن هذه التعديلات وتطبيق الزيادات الجديدة، وإعادة صرف العلاوة السنوية بشكل سريع وإضافتها للرواتب.