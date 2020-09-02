السعودية: مواقف المملكة تجاه الفلسطينيين لن تتغير بفتح الأجواء لكافة الرحلات من وإلى الإمارات

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وزير الخارجية السعودي
بعد اعلان هيئة الطيران المدني السعودية، عن موافقتها على فتح أجوائها أمام كافة الرحلات الجوية المتوجهة الى الامارات، بناء على طلب من هيئة الطيران المدني الإماراتية.
أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في تغريدة عبر ”تويتر“ ان ”مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول“، وأضاف الوزير ”المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية“.
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