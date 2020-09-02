نتنياهو يؤكد مواصلة رحلات الطيران بين إسرائيل والإمارات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2020 3:59 مساءً

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان اليوم، أن أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات لن تكون الأخيرة، في إشارة إلى أن الرحلات بين البلدين عبر الأجواء السعودية ستتواصل.

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واضاف نتنياهو، بعد إعلان السعودية عن سماحها لكافة الرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات والمغادرة منها بعبور أجوائها: “هناك الآن انفراج كبير آخر”. وأشار إلى أن “الطائرات الإسرائيلية وتلك القادمة من جميع دول العالم ستكون قادرة على الطيران مباشرة من إسرائيل إلى أبو ظبي ودبي والعودة” بدون الإعلان عن موعد البدء بتطبيق ذلك. كما أعلن في 13 آب عن اتفاق تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والإمارات برعاية أميركية، وأعلنت الإمارات الأسبوع الماضي إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.

وتعتبر الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، في تغريدة، “الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول”. وهذا أول تأكيد رسمي سعودي على السماح للطائرات من كافة الدول وبينها إسرائيل بعبور أجوائها من وإلى الإمارات، بعدما كان مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر كشف عن ذلك الاثنين في أبوظبي لدى وصوله مع وفد إسرائيلي في أول زيارة من نوعها لدولة خليجية.