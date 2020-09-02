كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الغذاء والدواء" الأمريكية تجتمع بخبراء خارجيين لمراجعة لقاحات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستنظم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اجتماعات مع مجموعة مستقلة من الخبراء لمراجعة بيانات المرشحين للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتقديم المشورة للوكالة، حسبما أعلن مفوض إدارة الغذاء والدواء، ستيفن هان، اليوم الاربعاء.

وقال "هان"، في منشور على "تويتر": "ستعزز الاجتماعات شفافية العملية حيث تقوم إدارة الغذاء والدواء بمراجعة البيانات من التجارب الجارية الآن"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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يأتي البيان بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي أعضاء، دون دليل، بما يسمى بـ"الحالة العميقة" التي تعمل داخل إدارة الغذاء والدواء بتعقيد الجهود لاختبار لقاحات فيروس كورونا من أجل تأخير النتائج إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأسبوع الماضي، إنها ستعقد اجتماعًا للجنتها الاستشارية لمناقشة التطوير العام للقاحات فيروس كورونا في 22 أكتوبر.

في حين أن العديد من صانعي الأدوية، بما في ذلك AstraZeneca Plc و Moderna Inc، يجرون دراسات في مراحل متأخرة من لقاحات فيروس كورونا التجريبية، ولا توجد لقاحات معتمدة من الولايات المتحدة لفيروس كورونا الجديد.