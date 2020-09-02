كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ماكرون: ندعم توجه الحكومة العراقية الحالية سياسيا وإداريا وأمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستدعم توجه الحكومة العراقية الحالية سياسيًا وإداريًا وأمنيًا.

وقال ماكرون، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: "ندعم مجال الصحة في جميع مناطق العراق الأكثر معاناة".

وأضاف ماكرون: "ملتزمون بدعم العراق في المجالات التربوية والثقافية".

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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيتوجه إلى العراق، في أول زيارة له بعد زيارة استغرقت يومين إلى لبنان.

وقال مسؤولون فرنسيون، إن باريس قلقة من عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، مستفيدا من حالة عدم اليقين السياسي في البلاد والمنافسات بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة.

وأنهى ماكرون ليل الثلاثاء زيارة استمرت يومين إلى لبنان بحث فيها مع المسؤولين اللبنانيين الإصلاحات في بلادهم، وحشد المساعدات للبنان.