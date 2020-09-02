كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: العثور على قلعة شيدها المصريون عمرها 3200 عام في إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتشف علماء الآثار في إسرائيل قلعة عمرها 3200 عام بناها المصريون والكنعانيون، أعداء بني إسرائيل القدامى في الكتاب المقدس.

ووفقاَ لصحيفة "لايف ساينس"، يعود تاريخ الهيكل العسكري، الملقب بقلعة جالون، إلى منتصف القرن الثاني عشر قبل الميلاد.

وقالت سلطة الآثار الإسرائيلية إن القلعة تسلط الضوء على مدى الاضطرابات التي هزت المنطقة في ذلك الوقت.

في ذلك الوقت، كان سكان المنطقة - المعروفة باسم أرض كنعان - يحكمهم المصريون القدماء.

بعد ذلك، وصل الإسرائيليون والفلسطينيون خلال القرن الثاني عشر قبل الميلاد، مما دفع الكنعانيين والمصريين إلى بناء القلعة التي اكتشفت مؤخرًا.

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وعثر متطوعون مع سلطة الآثار الإسرائيلية على القلعة أثناء أعمال تنقيب بالقرب من كيبوتس جالون، وهو كيبوتس (مجتمع جماعي) على بعد 40 ميلًا (70 كيلومترًا) جنوب القدس.

بقايا القلعة والمشغولات الخزفية بداخلها رائعة ؛ كان للقلعة التي يبلغ طولها 60 قدمًا في 60 قدمًا (18 × 18 مترًا) أبراج مراقبة في كل ركن من أركانها الأربعة وعتبة عند المدخل منحوتة من صخرة ضخمة تزن 3.3 أطنان (3 أطنان مترية).

وعندما دخل الناس إلى القلعة، التي استخدمت أسلوبًا معماريًا مصريًا، كانوا سيشاهدون فناءًا مرصوفًا بالحجارة وأعمدة مرتفعة في المركز.

وقال سار غانور وإيتامار ويسبين في بيان إن كل جانب من الحصن يضم غرفًا، حيث عثر علماء الآثار على مئات الأواني الفخارية، بعضها كامل، بما في ذلك وعاء وكوب كان من المحتمل أن يستخدم في الشعائر الدينية.

