يوم الحسم.. والد “ميسي” يصل إلى برشلونة لتحديد مستقبل “البرغوث”

وصل خورخي ميسي، والد ليونيل ميسي، ووكيل أعماله، صباح اليوم الأربعاء، إلى مطار برشلونة عبر طائرة خاصة، للاجتماع بجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس “البارسا”، لحسم مستقبل “البرغوث”.

وأكدت وسائل إعلام إسابنية أن مستقبل اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع برشلونة، سيتحدد خلال الاجتماع، الذي سيعقده والده مع رئيس نادي برشلونة، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

ويصر ميسي على الرحيل عن برشلونة، وغاب عن اختبار فيروس كورونا المستجد، يوم الأحد الماضي، ومن ثمة عن أول تدريبين، خاضهما الفريق الكتالوني تحت قيادة المدرب الجديد الهولندي، رونالد كومان.

ويعد مانشستر سيتي، الوجهة الأقرب إلى ميسي، في الموسم الجديد، إذ يترقب النادي الإنجليزي إنهاء أزمة اللاعب مع برشلونة، لضمه بشكل مجاني.