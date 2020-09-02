امتحانات الدورة الربيعية.. تنظيم امتحانات استثنائية خاصة بالطلبة المصابين بكوفيد-19 أو في وضعية حجر صحي

أفادت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- سلا، بأنه سيتم في إطار الدورة الربيعية 2019- 2020، تنظيم امتحانات استثنائية خاصة بالطلبة المصابين بفيروس (كوفيد-19) أو في وضعية حجر صحي.

وأشارت الكلية، في بلاغ لها، إلى أن امتحانات الدورة الربيعية انطلقت أمس الثلاثاء مع توفير الظروف الملائمة للحالة الاستثنائية التي تعرفها المملكة مع جائحة كوفيد-19، وذلك بناء على توجيهات الوزارة الوصية وقرارات جامعة محمد الخامس بالرباط ومجلس كلية الحقوق بسلا وبتنسيق مع باقي الهياكل البيداغوجية ومع السلطات المحلية بمدينة سلا، ومراعاة للوضعية الوبائية بسلا.

وأبرزت أنه تم تهييء مختلف مدرجات وقاعات المؤسسة بمعدات التعقيم الضرورية مع تحسيس الطلبة بخطورة الوضع وتتبع كافة التعليمات المرتبطة بالوقاية الصحية، مضيفة أنه تم بتعاون مع السلطات المحلية بسلا إجراء تحاليل مخبرية (كوفيد-19) للأطر التربوية والإدارية ضمانا لسلامة كل المعنيين بعملية الامتحان (أساتذة وموظفون وطلبة). وأشارت إلى أن عملية إجراء الامتحانات انطلقت كما يلي:

– الفصل السادس: ابتداء من يوم الثلاثاء فاتح (01) شتنبر 2020.

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– الفصل الرابع: ابتداءا من يوم الاثنين 07 شتنبر 2020 .

– الفصل الثاني: (قانون بالعربية) ابتداء من يوم الاثنين 14 شتنبر 2020 .

– الفصل الثاني: (قانون بالفرنسية واقتصاد) ابتداء من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2020.

وخلصت الكلية إلى التنويه بانخراط الطاقم البيداغوجي والإداري وتجاوب الطلبة بكل مسؤولية لرفع التحدي من أجل إنجاح الدخول الجامعي.