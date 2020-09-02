الشوبي ينادي بإعادة الروح إلى المسارح وقاعات السينما

طالب الفنان محمد الشوبي بإعادة الحياة إلى النمشآت الفنية، والثقافية المغلقة، منذ بداية جائحة كورونا، وإعادة أنشطة المهرجانات من جديد.

وشارك الفنان محمد الشوبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ليلة أمس الثلاثاء، تدوينات كتب فيها: “ارفعوا أيديكم عن المهرجانات، افتحوا قاعات السينما، وافتحوا المسارح”.

وأغلقت السلطات، منذ بداية الجائحة في مارس الماضي، جميع القاعات السينمائية، والمسارح، وقد كانت وزارة الثقافة قد أعدت قبل مدة دليلا لإعادة الروح إليها تدريجيا، لكن الظروف الصحية لا تزال متسببة في إغلاقها.

وألغت العديد من المهرجانات دوراتها لهذه السنة، احتراما لقرار منع التجمعات احترازا من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.