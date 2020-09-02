حصيلة المحاكمات في زمن الكورونا.. 5572 جلسة عن بعد أدرج خلالها 96888 قضية

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عنحصيلة المحاكمات عن بعد بمختلف المحاكم المغربية، التي بلغت خلال الفترة الممتدة ما بين 27 أبريل و28 غست 2020، عقد منها 5572 جلسة عن بعد، أدرج خلالها 96888 قضية.

وأفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له، أنه استفاد من هذه الجلسات 112992 معتقلًا عبروا عن موافقتهم، حيث تمت محاكمتهم عن بعد تفاديا لكل المخاطر الوبائية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية، وذلك خلال أربعة أشهر.

وأوضح المجلس نفسه أن هذه الحصيلة متميزة تحمل الكثير من الدلالات والمضامين، كما تلزمنا “بتقديم الشكر والثناء لكل الشركاء والفاعلين وتحفزنا على مواصلة تفعيل هذا الخيار الاستراتيجي بكثير من الطموح والحرص على تطوير آلياته وبنياته التقنية والبشرية واللوجيستيكية بما يحقق كل الأهداف والغايات المرجوة وفق الضمانات الدستورية والقانونية الواجبة”.

كما أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على اعتزازه بالحصيلة الهامة التصاعدية والمؤشرات الإيجابية التي تحققت من خلال تفعيل هذا البرنامج الطموح المتميز، بفضل الانخراط الجاد والمسؤول لكل السلط والمؤسسات والفاعلين من مهنيي العدالة في اطار من التعاون والانسجام.

وشدد المجلس في ختام بلاغه على ضرورة التزام الجميع بالتدابير الوقائية والاحترازية المقررة والتعبئة التامة لتفعيلها بكل يقظة ومواطنة منعا لانتشار عدوى وباء “كورونا” وحماية لأرواح وصحة وسلامة كل المهنيين والمرتفقين.