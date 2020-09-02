الطيران المدني: الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة لرحلاتها الجوية القادمة والمغادرة إلى كافة الدول

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 1:40 مساءً, 2 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض صرّح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

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