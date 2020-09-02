افادت وسائل اعلام، الاربعاء، بأن عددا من الأطفال أصيبوا بحالات اختناق في مخيم الهول الذي يضم أسر أفراد من "داعش" وتسيطر عليه "قسد".
ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصادر من داخل المخيم، أن أكثر من 25 طفلا أصيبوا بحالات اختناق وتسمم "بعد تناولهم جرعات زائدة من المواد المنومة خلال عمليات تجهيزهم تمهيدا لتهريبهم عبر صهاريج مياه أو صناديق خشبية إلى خارج المخيم" الذي يقع في ريف الحسكة الشرقي.
واضافت الوكالة ان المخيم "يشهد حالة من التدهور المستمر لأوضاع القاطنين فيه ونقصا حادا في المياه والمواد الغذائية وظروفا غير صحية أدت إلى انتشار الأمراض بينهم وخاصة الأطفال" وأشارت إلى أن المخيم شهد في الأيام الأخيرة "حالات إسهال عديدة جراء تلوث المياه".
وتم إنشاء مخيم الهول عام 1991 إبان حرب الخليج الأولى لإيواء اللاجئين العراقيين الذين فروا إلى الحدود السورية خلال الحرب، قبل أن يتحول إلى أكبر تجمع لعوائل أفراد "داعش" الذي كان يسيطر على المنطقة قبل اندحاره عام 2014.
واضافت الوكالة ان المخيم "يشهد حالة من التدهور المستمر لأوضاع القاطنين فيه ونقصا حادا في المياه والمواد الغذائية وظروفا غير صحية أدت إلى انتشار الأمراض بينهم وخاصة الأطفال" وأشارت إلى أن المخيم شهد في الأيام الأخيرة "حالات إسهال عديدة جراء تلوث المياه".
وتم إنشاء مخيم الهول عام 1991 إبان حرب الخليج الأولى لإيواء اللاجئين العراقيين الذين فروا إلى الحدود السورية خلال الحرب، قبل أن يتحول إلى أكبر تجمع لعوائل أفراد "داعش" الذي كان يسيطر على المنطقة قبل اندحاره عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر قبيل تهريبيهم بصهاريج.. اختناق عدد من الأطفال في مخيم الهول بالحسكة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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