اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاربعاء، القبض على متهمين اثنين، متهمان بـ"الدكة العشائرية" في منطقة الحسينية شرقي العاصمة.
وقال مدير علاقات واعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناءً على توجيهات وزير الداخلية وباشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وتواجد ميداني لقائد شرطة بغداد وبعد حصول حادث قتل على اثر مشاجرة عشائرية ضمن اعمال شرطة الرصافة وتحديدا مركز شرطة الزهور، تم تشكيل فريق عمل ميداني برئاسة مدير شرطة بغداد الرصافة وعضوية مدير قسم شرطة الزهور وضابط المركز وثلة من المنتسبين وفي تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا تمكن الفريق من القاء القبض على المتهمين وعددهم اثنين".
واضاف ان "المتهمين تم تدوين اقوالهم بالاعتراف وضبط المبرز الجرمي الذي نفذت به الدكة العشائرية وجريمة القتل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".
كانت هذه تفاصيل خبر نفذا جريمة قتل.. القبض على متهمين بـ'الدكة العشائرية' شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.