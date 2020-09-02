نفذا جريمة قتل.. القبض على متهمين بـ'الدكة العشائرية' شرقي بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاربعاء، القبض على متهمين اثنين، متهمان بـ"الدكة العشائرية" في منطقة الحسينية شرقي العاصمة.

وقال مدير علاقات واعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناءً على توجيهات وزير الداخلية وباشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وتواجد ميداني لقائد شرطة بغداد وبعد حصول حادث قتل على اثر مشاجرة عشائرية ضمن اعمال شرطة الرصافة وتحديدا مركز شرطة الزهور، تم تشكيل فريق عمل ميداني برئاسة مدير شرطة بغداد الرصافة وعضوية مدير قسم شرطة الزهور وضابط المركز وثلة من المنتسبين وفي تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا تمكن الفريق من القاء القبض على المتهمين وعددهم اثنين".

واضاف ان "المتهمين تم تدوين اقوالهم بالاعتراف وضبط المبرز الجرمي الذي نفذت به الدكة العشائرية وجريمة القتل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".