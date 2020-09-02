مصدر مقرب لـ"الخليج 365": طنطاوي تعرض لوعكة صحية ولا صحة لوفاته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى مصدر مقرب من وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي (84 عاما)، شائعة وفاة الأخير، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية.



وقال اللواء سمير فرج، الرئيس الأسبق للشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، إن "المشير طنطاوي بخير، وغادر المستشفى بعد وعكة صحية ألمت به".

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن "المشير طنطاوي بخير، وحالته الصحية أحسن ولا صحة لأي شائعات بشأنها".

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وليست المرة الأولى التي تتردد فيها شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صحة المشير طنطاوي، والتي نفاها مقربون منه، مؤكدين أن حالته الصحية مستقرة.

وترأس المشير طنطاوي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار الحكم في مصر عقب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك.

ويعد المشير طنطاوي الذي أحيل للتقاعد إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2012، من أبرز الرموز العسكرية في مصر حيث شارك في حرب أكتوبر 1973 وتولى مناصب عدة في عهد مبارك.