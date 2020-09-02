السعودية تفتح أجواءها للرحلات المتوجهة للإمارات من كل الدول.. وتؤكد ثبات موقفها تجاه «القضية الفلسطينية»

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، موافقتها على طلب الإمارات بالسماح لكافة الرحلات المتوجهة إلى الإمارات من كافة الدول بعبور أجواء المملكة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلاً عن مصدر مسئول في الهيئة العامة للطيران المدني، بأنه "صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول".

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من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن قرار المملكة فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل "لن يؤثر على موقف الرياض الثابت تجاه القضية الفلسطينية".

وكتب بن فرحان تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قال فيها: "مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول".

وأعرب بن فرحان عن تقدير السعودية لـ"جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية".