أمزازي يضع شروطا لاستفادة المدارس الخاصة من تأمين تلامذتها – التفاصيل

راسلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، مديرات ومديري، وأصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي بشأن تأمين التلاميذ.

ودعت الوزارة نفسها المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى تأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية، التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو عندما يكونون تحت المراقبة الفعلية للعاملين فيها، وطلبت منهم إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقدة التأمين.

وطالبت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مديرات، ومديري، وأصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي، باستفادة كل تلميذ من تأمين فردي ساري المفعول، طوال السنة الدراسية، وتسليم أب التلميذ، أو ولي أمره نسخة من وصل لأداء، تتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى من التأمين المدرسي، ونسخة من عقدة التأمين، توضح طبيعة الخدمات، التي سيستفيد منها التلميذ، وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى الشركات المختصة.

إلى ذلك، حثت الوزارة مديرات، ومديري، وأصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي، في المراسلة المذكورة، على التقيد بالضوابط المحددة أعلاه، عند إنجاز عملية تأمين التلاميذ، التي ستكون محل تدقيق، ومراقبة من قبل الهيآت المكلفة بمراقبة عمل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.