كورونا تفاقم أزمة البطالة بإسبانيا.. أزيد من 3 مليون عاطل عن العمل حتى نهاية غشت الماضي

أكدت وزارة العمل والاقتصاد الاجتماعي أن عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا بلغ 3 مليون و 802 ألف و814 شخصا حتى نهاية شهر غشت الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، أن عدد العاطلين عن العمل سجل خلال شهر غشت الماضي تراجعا بمقدار 34 ألف و371 شخصا مقارنة مع الشهر الذي قبله.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد العاطلين عن العمل من الرجال بلغ خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2020 ما مجموعه مليون و604 ألف و901 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 مقابل 2 مليون و197 ألف و913 من النساء.

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وحسب القطاعات فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل في قطاع الفلاحة خلال شهر غشت الماضي بـ 13 ألف و523 (ناقص 61.6 في المائة) مقارنة مع الشهر الذي قبله بينما ارتفع بـ20 ألف و216 شخصا في قطاع الخدمات ( زائد 76.0 في المائة) وبـ7981 شخصا في قطاع البناء ( زائد 68.2 في المائة) وبـ 2981 في قطاع الصناعة ( زائد 96 .1 في المائة) .

ومن حيث التوزيع الجغرافي فقد شهد عدد العاطلين عن العمل خلال شهر غشت الماضي زيادة بجهة كتالونيا ب 11 ألف و 293 شخصا متبوعة بجهة مدريد ب 6260 ثم جهة فالنسيا (5694 .

وكانت الحكومة الإسبانية قد توقعت أن يبلغ معدل البطالة نسبة 19 في المائة خلال عام 2020 على أن يتراجع إلى نسبة 2 . 17 في المائة خلال عام 2021 جراء تداعيات الأزمة الصحية التي نتجت عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد .