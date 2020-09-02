القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي توصل لاتفاق نهائي من أجل التعاقد مع النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، من برشلونة الإسباني هذا الصيف.
وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن يوفنتوس أتم اتفاقه مع سواريز، مما يجعله على مقربة من عقد شراكة هجومية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل.
ويأتي ذلك بعدما أبلغ الهولندي رونالد كومان، مدرب البارسا، اللاعب البالغ 33 عامًا بخروجه من حساباته فور توليه منصب المدير الفني للفريق بنهاية الموسم المنقضي.
وأشارت الصحيفة إلى توصل اليوفي لاتفاق مع ممثلي سواريز بعد اجتماعهما للمرة الثانية في الساعات الماضية، ونص الاتفاق على حصول المهاجم المخضرم على 9 ملايين جنيه إسترليني كراتب سنوي.
وبذلك، قطع يوفنتوس الطريق على الأندية التي أرادت الظفر بتوقيع مهاجم برشلونة، وعلى رأسها ناديه السابق أياكس أمستردام وباريس سان جيرمان.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يتفق نهائيا على ضم سواريز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.